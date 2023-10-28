ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

القاهرة - بوابة الوسط

سجل جود بيلينغهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في المباراة التي فاز فيها بهدفين مقابل هدف واحد على برشلونة في «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

برشلونة يتقدم مبكرا في «الكلاسيكو»

افتتح إيلكاي جندوجان التسجيل مبكرا لبرشلونة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في إبعاد الكرة في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء.

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه مرتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بيلينغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك برشلونة، قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة بإحراز الهدف الثاني من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة، وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.