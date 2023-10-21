فينيسيوس الأعلى أجرًا في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المستوى المميز الذي يقدمه جونيور فينيسيوس لاعب ريال مدريد، جعله يحظى بمعاملة مميزة من قبل إدارة النادي التي وضعته في فئة مختلفة عن بقية لاعبي الفريق.

ريال مدريد يمدد عقد فينيسيوس حتى 2027

وقالت جريدة «إلكونفيدنسيال» الإسبانية اليوم السبت، إن جونيور فينيسيوس أصبح اللاعب الأعلى أجراً في ريال مدريد، وذلك بموجب العقد الجديد الذي وقعه مع إدارة النادي «الملكي».

وحرصت إدارة ريال مدريد على توقيع عقد جديد مع فينيسيوس يمتد حتى عام 2027.

وكشفت الجريدة الإسبانية أن فينيسيوس سينتقل من الحصول على ثلاثة ملايين يورو إلى عشرة مليون يورو، ليتساوى مع اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام.

وبهذا العقد تمكنت إدارة نادي ريال مدريد من وضع حد لإغراءات الأندية المنافسة التي تتربص بالنجم البرازيلي.

وقالت جريدة «إلكونفيدنسيال» إن فينيسيوس أصبح لاعبًا استراتيجيًا في مشروع ريال مدريد الحالي والمستقبلي.

وأضافت: «يقدر النادي أهمية اللاعب من خلال تجديد العقد والتحسين الكبير في شروط العقد التي جعلت فينيسيوس صاحب أعلى الأجور في الفريق بالتساوي مع بيلينغهام»، مشيرة إلى أن الاتفاق على العقد الجديد جرى التوافق عليه منذ أشهر مع فريدريكو بينا وكيل فينيسيوس، وهو الشخص نفسه الذي أبرم صفقة المهاجم إندريك».

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وأشارت «إلكونفيدنسيال» إلى أن التقدم والأداء الذي حققه فينيسيوس في العامين الماضيين، والذي صنع التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، أدى إلى تسريع المفاوضات معه».

وأكدت الجريدة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعطي الأولوية لحماية فينيسيوس من أطماع الأندية الإنجليزية والعربية التي تستطيع تحمل تكاليف التعاقد مع اللاعب، بجانب قناعة رئيس النادي بأن النجم البرازيلي يصنع الفارق وملتزم في ريال مدريد.