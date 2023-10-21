إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد فريق ريال مدريد لخوض المباراة رقم (3000) في تاريخه بمسابقة الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا في قمة الجولة العاشرة.

ريال مدريد شارك في جميع نسخ الدوري الإسباني

وقال الموقع الرسمى لنادي ريال مدريد إن الفريق «الملكي» سيخوض مباراته رقم (3000) في الدوري الإسباني أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وأضاف: «ريال مدريد يصل إلى هذا الرقم التاريخي بعد مشاركته في جميع نسخ دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ انطلاق المسابقة في 1929 حتى الآن»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونجح ريال مدريد الذي يملك 35 لقبًا طوال تاريخه بالدوري خلال هذه السلسلة في خوض 2999 مباراة حتى الآن بـ«الليغا»، فاز في 1799 مباراة وهو رقم قياسي وتعادل في 599 مباراة، وخسر 601 مرة وسجل لاعبوه 6416 هدفًا.

وعلى المستوى الفردي يعد النجم السابق راؤول غونزاليس هو اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من المباريات مع ريال مدريد برصيد 550 مباراة.

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أما الهداف التاريخي فهو النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو برصيد 312 هدفًا، فيما يعد الحارس السابق إيكر كاسياس اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات (334).

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، فيما يحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط.