شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت جماهير فريق سيلتك الأسكتلندي أعلام فلسطين خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، رغم التحذيرات التي سبقت المباراة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تحذيرات بفرض عقوبات على النادي حال رفع أعلام فلسطين خلال اللقاء، لكنَّ ذلك لم يمنع الجمهور من رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات عند بداية المباراة، لإبداء تضامنهم مع غزة التي تواجه إبادة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وتكتسب القضية الفلسطينية تعاطفا غربيا على المستوى الشعبي، مع مرور الوقت، بسبب الجرائم المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

والسبت الماضي، اكتست مدرجات ريال سوسيداد بأعلام فلسطين خلال مباراتهم ضد مايوركا اليوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».