شاهد: العلم الفلسطيني يكسو مدرجات ريال سوسيداد.. وجماهير ليفربول ترد: فلسطين حرة

القاهرة - بوابة الوسط

اكتست مدرجات ريال سوسيداد بأعلام فلسطين خلال مباراتهم ضد مايوركا اليوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

«فلسطين حرة» هكذا هتف البعض من جماهير ليفربول قبل مواجهة إيفرتون في «ديربي الميرسيسايد» اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن الوقوف دقيقة حدادًا قبل كل مبارياته بسبب ما يحدث في غزة ولدى قوات الاحتلال.

ولكن أثناء الدقيقة الحداد هتف البعض من جماهير ليفربول قائلين: «فلسطين حرة».