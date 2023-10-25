برشلونة يعبر شاختار دونيتسك بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب برشلونة الإسباني من بلوغ دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على شاختار دونتيسك الأوكراني 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بالمسابقة.

برشلونة في صدارة المجموعة

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، فيما تجمد رصيد شاختار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بورتو البرتغالي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

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تقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 28 قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 36. وفي الدقيقة 62 سجل جيورجي سوداكوف الهدف الوحيد لشاختار.