افتتاح كأس السوبر الإسباني بـ«ديربي» ريال مدريد وأتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن «ديربي» ريال مدريد وأتلتيكو سيفتتح بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض في العاشر من شهر يناير 2024.

برشلونة يدافع عن لقب كأس السوبر الإسباني

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن برشلونة سيلعب ضد أوساسونا في نصف النهائي في اليوم التالي الحادي عشر من يناير، بينما تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني في الرابع عشر من الشهر نفسه، على أن تقام جميع المباريات على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وسيدافع برشلونة عن لقب كأس السوبر الإسباني الذي أحرزه على حساب ريال مدريد، وسيواجه في نصف النهائي أوساسونا، وصيف بطل كأس ملك إسبانيا.

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ويعود أتلتيكو مدريد إلى المشاركة في البطولة كثالث ترتيب الدوري الإسباني، الذي تُوِّج برشلونة بلقبه قبل أربع جولات على الختام ليحصد لقبه السابع والعشرين في «الليغا».