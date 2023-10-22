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اختبارات أوروبية لبرشلونة وريال مدريد قبل «كلاسيكو» الأرض

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 06:35 مساء
اختبارات أوروبية لبرشلونة وريال مدريد قبل «كلاسيكو» الأرض
مباراة سابقة لريال مدريد وبرشلونة (أرشيفية: الإنترنت)
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بينما يترقب عشاق الساحرة المستديرة «كلاسيكو» كرة القدم الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد، يتعين على الغريمين أولًا خوض الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا الذي قدم كلاهما فيه مسيرة جيدة للغاية حتى الآن ويقتربان من ضمان التأهل الدور الـ16.

مواجهات مهمة لبرشلونة وريال مدريد قبل الـ«كلاسيكو»
ويبرز برشلونة وريال مدريد ضمن الفرق التي تحقق نتائج قوية في دوري أبطال أوروبا، بجانب حامل اللقب مانشستر سيتي والمرشح الدائم للقب بايرن ميونخ، وفقًا لتقرير لوكالة الأنباء الإسبانية.

ويعود هذا الرباعي إلى دوري أبطال أوروبا بعد التوقف الدولي للمنتخبات، بهدف قطع خطوة أخرى في طريق التأهل والتفرغ للدوريات المحلية.

ويباشر ريال مدريد العمل بعد غدٍ الثلاثاء، في البرتغال حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على براغا، بعد أن فاز على برلين في سانتياغو بيرنابيو ثم تغلب على نابولي في عقر داره بملعب دييغو أرماندو مارادونا.

ويبحث «الميرينغي» عن حسم المواجهة المزدوجة مع ممثل البرتغال لتأمين تواجده مبكرًا في دور الـ16.

فيما يبدو لقاء «البلوغرانا» وشاختار دونيتسك أسهل نظريًا خاصة بفضل عودة اللاعبين تحت تصرف المدرب تشافي هيرنانديز، وكذلك الأوضاع في أوكرانيا. لهذا يضع تشافي نصب عينيه بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وهو الدور الذي ودع منه الفريق البطولة في آخر موسمين، دون إغفال موقعة «الكلاسيكو» التي تكمن أهميتها في إحياء الصراع على صدارة الدوري الإسباني.

كبرياء ريال مدريد في اختبار صعب أمام طموحات برشلونة بـ«كلاسيكو الأرض».. الأربعاء
برشلونة يواجه أتلتيك بلباو في الاختبار الأخير قبل «الكلاسيكو»

وفي الدوري الإسباني، خسر ريال مدريد نقطتين في آخر مباراة له أمس السبت أمام مضيفه إشبيلية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما يواجه برشلونة اليوم أتلتيك بيلباو في مباراة يسعى من خلالها إلى تقليص الفارق مع الريال إلى نقطة واحدة.

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