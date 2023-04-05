كبرياء ريال مدريد في اختبار صعب أمام طموحات برشلونة بـ«كلاسيكو الأرض».. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، في مواجهة جديدة على ملعب «كامب نو» في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وفاز برشلونة بهدف ذهابا في معقل الريال «سانتياغو بيرنابيو»، فضلا تقدم الفريق الكتالوني عن النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الدوري الإسباني «الليغا»، ليقترب برشلونة من القضاء على آمال غريمه في إحراز أي لقب محلي هذا الموسم.

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ويواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي المسابقة القارية الأسبوع المقبل.

ويريد برشلونة تثبيت أفضليته على ريال هذا الموسم حيث هزمه في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعت بينهما في كأس السوبر الإسبانية (3-1) في الرياض، ثم (1-0) في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، و(2-1) في الدوري على ملعب «كامب نو».