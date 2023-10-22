برشلونة يواجه أتلتيك بلباو في الاختبار الأخير قبل «الكلاسيكو»

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض فريق برشلونة مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره أتلتيك بلباو، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب مونتغويك.

غيابات عديدة تضرب برشلونة

ويفتقد برشلونة خلال مواجهة أتلتيك بلباو عددًا من أبرز لاعبيه هم: النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري والبرازيلي رافينيا والمدافع الفرنسي كوندي والهولندي فرينكي دي يونغ، وفقا لوكالة «رويترز».

ويستهدف برشلونة بقيادة تشافي تحقيق فوز كبير وتقديم أداء جيد أمام أتلتيك بلباو من أجل الحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء «الكلاسيكو» أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في المباراة التي تقام يوم 28 أكتوبر الجاري.

ويسعى برشلونة الذي يشغل المركز الرابع برصيد 21 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بأربع نقاط، إلى العودة لسكة الانتصارات في الدوري الإساني، بعد سقوطه فى فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام نظيره غرناطة في الجولة الماضية، وفي المقابل حقق أتلتيك بلباو الذي يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة، الفوز على ألميريا 3-0.

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يذكر أن برشلونة تفوق خلال مواجهتي الفريقين في الموسم الماضي بنتيجتي 4-0 و 1-0.