برشلونة يرفع راتب جواو فيليكس 10 أضعاف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي برشلونة قرر رفع راتب لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، ليتناسب مع ما يقدمه لفريق كرة القدم بالنادي.

راتب فيليكس 400 ألف يورو

وكشفت جريدة «فيتس» الإسبانية، اليوم الجمعة، أن برشلونة قرر مضاعفة راتب جواو فيليكس عشرة أضعاف الراتب الحالي الذي يحصل عليه.

وأضافت أن المعار من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي يحصل على 400 ألف يورو فقط من نادي برشلونة.

وأشارت جريدة «فيتشيخاس» إلى أن فيليكس لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتأقلم مع النادي الكتالوني، حيث أحرز معه حتى الآن ثلاثة أهداف، وصنع هدفين خلال ثماني مباريات.

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وأوضحت أن البالغ «23 عاماً» سيرتفع راتبه إلى أربعة ملايين يورو سويا، خاصة مع رغبة برشلونة في كسب خدماته بشكل دائم من أتلتيكو مدريد عقب نهاية مدة إعارته في يونيو المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني.