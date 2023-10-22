أياكس يواصل السقوط في الدوري الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فريق أياكس سقوطه في الدوري الهولندي بخسارته أمام مضيفه أوتريخت 3-4، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من المسابقة.

أوتريخت يتقدم على أياكس في الشوط الأول

أنهى أوتريخت الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف أحرزه ريان فلامينغو في الدقيقة 44، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الشوط الثاني، عزز أوتريخت تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مايك فان دير هورن في الدقيقة 48، إلا أن أياكس تمكن من قلب النتيجة بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كريستيان هلينسون الذي سجل هدفين في الدقيقتين 52 و55، وستيفن بيرغوين في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ولم يستسلم فريق أوتريخت لتأخره واستطاع أن يسجل هدف التعادل عن طريق وينس تورنسترا في الدقيقة 71، ثم سجل هدف الفوز عن طريق أوسكار فراولو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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بهذه النتيجة، رفع أوتريخت رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث من القاع، محققًا انتصاره الثاني في الدوري الهولندي هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات.

في المقابل، توقف رصيد أياكس الذي لديه مباراتين مؤجلتين عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير، متلقيًا خسارته الرابعة هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراة، والتعادل في مباراتين.