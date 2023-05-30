«فان در سار» يترك مهامه في أياكس بعد موسم «كارثي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحارس الهولندي الدولي السابق إدوين فان در سار، مغادرته منصبه كرئيس تنفيذي لنادي أياكس أمستردام، بعد فترة «بالغة الصعوبة» امتدت أكثر من عشرة أعوام مع فريق العاصمة العريق.

جاءت استقالة فان در سار بعد موسم هو الأسوأ لأياكس في 14 عاما، إذ حل ثالثا في الدوري المحلي، مختتما مشواره بالخسارة أمام تفنتي بثلاثية لهدف الأحد الماضي، بفارق ست نقاط عن أيندهوفن الثاني و13 عن فينورد البطل، وفق «فرانس برس».

قال فان در سار (52 عاما)، الثلاثاء، في بيان نشره النادي «بعد نحو 11 عاما في مجلس الإدارة، لقد أنهيت عملي».

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تابع الحارس السابق لأياكس، يوفينتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين الذي اعتزل اللعب في 2011 «لقد اختبرنا أمورا رائعة سويا، لكنها كانت أيضا فترة بالغة الصعوبة».

أخفق أياكس بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن جماهير النادي حمّلت فان در سار مسؤولية الفشل، بعد رحيل المدير الرياضي مارك أوفرمارس، والمدرب إريك تن هاغ.

رحل أوفرمارس بعد إقراره بتوجيه رسائل غير لائقة لموظفة في النادي، فيما شدّ المدرب تن هاغ الرحال نحو مانشستر يونايتد.

وكشف فان در سار أنه بحاجة «للابتعاد قليلا، الخلود إلى الراحة والقيام بأمور أخرى».

احترام قرار إدوين

بدوره، قال رئيس مجلس الرقابة بيير إرينغا، إن النادي «أراد بقاء إدوين، لكنه اتخذ قراره. علينا احترام ذلك».

وكان عقد فان در سار يمتد حتى 30 يونيو 2025.

وشدّد إرينغا «لا يعكس الموسم الماضي كامل الفترة التي كان فيها مسؤولا عن أياكس».

ويُعدّ فان در سار (130 مباراة دولية) من أفضل الحراس في تاريخ اللعبة، وقد أحرز دوري أبطال أوروبا مع أياكس في 1995 ويونايتد في 2008.

عاد إلى أياكس العام 2012 كمدير للتسويق قبل أن يرتقي بعدها بأربع سنوات إلى الرئاسة التنفيذية.