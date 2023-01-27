أياكس يقيل مدربه شرودر بعد التعادل أمام فولندام

القاهرة - بوابة الوسط

أقال نادي أياكس أمستردام الجمعة مدربه ألفريد شرودر غداة تعادله في عقر داره أمام فولندام المهدد بالهبوط 1- 1، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويحتل أياكس، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 34 نقطة متأخرا بفارق سبع نقاط عن فينورد المتصدر، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- دوري أبطال أوروبا: ليفربول إلى ثمن النهائي بفوزه على أياكس

- «أياكس» يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على «رينغرز»

قال إدوين فان در سار الرئيس التنفيذي لأياكس للموقع الرسمي للنادي: «هو قرار مؤلم لكنه ضروري. بصرف النظر عن البداية الجيدة للموسم أهدرنا الكثير من النقاط من دون مبرر».

وتابع: «لقد منحنا ألفريد الوقت وثقتنا لتغيير الطريقة التي كانت تسير بها الأمور، ولكن اتضح لنا أنه لا يستطيع تغيير مسار الأمور».

أياكس لم يعرف الفوز منذ أكتوبر

ولم يذق أياكس طعم الفوز في الدوري منذ 22 أكتوبر، في حين ترافق الفشل المحلي مع الخروج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم شرودر (50 عاما) إلى أياكس قادما من بروج البلجيكي في الصيف الماضي، ليحل بدلا من إريك تين هاغ المغادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمر أياكس بموسم انتقالي بعد فترة انتقالات صيفية مضطربة شهدت بيع النادي للاعبين بحوالي 200 مليون يورو وتعزيزه بما يزيد قليلا عن نصف العائدات.