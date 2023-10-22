الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا ميلان ويوفنتوس، في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، على استاد سان سيرو.

ميلان يسير على الطريق الصحيح

يسير ميلان بخطى ثابتة خلال مشواره بالدوري الإيطالي، فمنذ خسارته القاسية على ملعب إنتر ميلان 1-5، سجل الفريق أربعة انتصارات على التوالي على حساب فيرونا وكالياري ولاتسيو وجنوى، وفقا لوكالة «رويترز».

إلا أن مسيرة «الروسونيري» الأوروبية لا تبدو في أفضل حال بعدما بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالتعادل سلبياً مع نيوكاسل الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، كما تنتظره مواجهة صعبة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويملك ميلان 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وهو يسعى لتحقيق الفوز على يوفنتوس، من أجل مواصلة التمسك بالاستمرار في سباق صدارة المسابقة، في ظل المنافسة الشرسة مع إنتر ميلان الذي ينفرد بالصدارة بفارق نقطة واحدة عن ميلان.

أما يوفنتوس فيملك رصيد 17 نقطة في المركز الرابع، وسيحاول الفريق خطف النقاط الثلاث من النادي اللومباردي لمواصلة الصعود نحو الصدارة.

وفي الجولة الماضية حقق ميلان فوزًا صعبًا على جنوى 1-0، في مباراة تألق فيها المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي حرس مرمى الفريق بعد طرد الحارس ماينان، وأنقذ مرمي فريقه من انفراد مؤكد.

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ويعاني ميلان من غيابات عدة في صفوفه بداعي الإيقاف أو الإصابة، أبرزها لحارس مرماه الفرنسي الدولي مايك مينيان الذي طرد في مباراة فريقه الأخيرة، كما أصيب الحارس الاحتياطي ماركو سبورتييلو الخميس، في عضلة الساق، وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، وبالتالي يبدو مدرب ميلان ستيفان بيولي مضطرًا لإشراك الحارس الثالث المخضرم أنتونيو ميرانتي (40 عاماً) بين الخشبات الثلاث.

ويتطلع يوفنتوس إلى إحراج ميلان على ملعبه وأمام جماهيره، والخروج بالنقاط الثلاث من أجل المنافسة على القمة. ويغيب عن فريق «السيدة العجوز» الظهير الأيسر الفرنسي الدولي تيو هرنانديز.

وبحسب حساب رابطة الدوري الإيطالي على منصة «إكس»، فإن المباراة يمكن أن تشهد مشاركة أربعة لاعبين دوليين أمريكيين في قمة الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس، أكثر من أي مباراة سابقة في تاريخ المسابقة.