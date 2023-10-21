نيوكاسل يدعم الإيطالي ساندرو تونالي في أزمة المراهنات

القاهرة - بوابة الوسط

أصرّ مدرب نيوكاسل إدي هاو أنّ لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي يملك مستقبلًا طويلًا في النادي الإنجليزي مع انتظار نتائج التحقيق حول مراهنات رياضية غير مشروعة.

ويواجه اللاعب البالغ 23 عامًا، والذي انتقل إلى نيوكاسل مقابل 67 مليون دولار أميركي قادمًا من ميلان الإيطالي في يوليو، خطر الإيقاف الطويل في ظل استمرار التحقيق في بلاده، حسب «فرانس برس».

وكان نيوكاسل أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانًا أكدّ فيه أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي للعبة فيما يتعلق «بمراهنات غير مشروعة».

النادي الإنجليزي يصدر بيانًا في الأزمة

وأشار بيان النادي إلى أن «ساندرو يشارك بشكل كامل في التحقيق وسيواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية».

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وعن رغبة تونالي بالاستمرار مستقبلًا في النادي الإنجليزي أجاب هاو «لم تتم مناقشة هذا الأمر حتى، لأن الجواب هو نعم من الجانبين».

نيوكاسل يدعم الإيطالي ساندرو تونالي

وتابع «سوف ندعمه وبشكل مستمر ونراه جزءًا من فريقنا لسنوات عديدة، وأنا أعلم أن هذا هو نفس الشيء الذي يفكر فيه من جهته أيضًا».

وغادر تونالي معسكر منتخب إيطاليا الأسبوع الماضي بعد ظهور تقارير عن التحقيقات لكن هاو قال إنه متاح لمواجهة كريستال بالاس، السبت، ضمن الدوري المحلي.