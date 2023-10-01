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الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 05:17 مساء
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
الحكم يشهر البطاةة الحمراء في وجه ديوجو جوتا خلال مباراة ليفربول وتوتنهام 30 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
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أعلنت لجنة الحكام في إنجلترا، اليوم الأحد، استبدال الحكمين دارين إنغلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما كانا مسؤولين عن إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في المباراة التي فاز فيها توتنهام هوتسبير 2-1 على ليفربول، أمس السبت، وشهدت إلغاء هدف صحيح سجله «الريدز».

خطأ الحكم حرم ليفربول من هدف صحيح
ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز وديوغو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام، بحسب وكالة «رويترز».

وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة، غير أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأصدرت رابطة الحكام بيانًا، مساء السبت، ألقت فيه باللوم على ما وصفته بخطأ بشري كبير في إلغاء هدف دياز، مشيرة إلى أنه كان هذا خطأ حقيقيًا واضحًا، وكان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد «VAR».

وفي بيان صادر، اليوم الأحد، قالت الرابطة إنه تقرر استبدال دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول والمساعد دان كوك في المباراة نفسها خلال مواجهتي نوتنغهام فورست أمام برنتفورد، وفولهام ضد تشيلسي المقررتين اليوم وغدًا على الترتيب.

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وأضافت الرابطة في بيانها: «سيتولى كريج باوسون مهام الحكم الرابع بدلًا من إنغلاند في ملعب سيتي غراوند، بينما سيتولى إيدي سمارت مهام الحكم المساعد بدلًا لكوك في كرافن كوتيدج».

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