كلوب يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في البطولات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

قلل المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، من أهمية رقمه القياسي الجديد مع الفريق. وقال إن الأهم هو مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

50 فوزا أوروبيا لليفربول مع كلوب

وقاد كلوب فريق ليفربول إلى الفوز 3-1 على مضيفه لاسك لينز النمساوي أمس الخميس، في بداية مسيرة الفريقين في دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، ليكون ذلك هو الفوز الخمسين لليفربول في البطولات الأوروبية بقيادة كلوب، منذ توليه المسؤولية في موسم 2015-2016، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

بهذا، أصبح كلوب المدرب الأكثر تحقيقاً للانتصارات مع ليفربول في البطولات الأوروبية على مدى التاريخ، بتجاوزه الرقم القياسي السابق المسجل باسم المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، الذي قاد «الريدز» إلى تحقيق 49 انتصاراً.

وقال كلوب: «إذا ظل الرصيد عند خمسين انتصاراً مع نهاية دور المجموعات بالدوري الأوروبي، سيكره الجميع هذا الرقم حتى وإن بقيت الأكثر نجاحاً مع الفريق أوروبياً».

وإلى جانب الرقم القياسي الذي حققه كلوب، شهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من رقم قياسي ومميز آخر.

ومن أبرز الأرقام أن جيمس ميلنر، لاعب برايتون الإنجليزي، أصبح أول لاعب يمثل خمسة فرق إنجليزية في البطولات الأوروبية، حيث شارك مع كل من أستون فيلا ونيوكاسل ومانشستر سيتي وليفربول قبل المشاركة في مباراة فريقه الحالي في المباراة التي خسرها أمام آيك آثينا 2-3 أمس الخميس.

وسجل المهاجم الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ هدفين لفريقه مارسيليا الفرنسي، ليسهم في تعادله 3-3 أمام مضيفه أياكس الهولندي، رافعاً رصيده إلى 26 هدفاً في مسابقة الدوري الأوروبي، ويقترب خطوة جديدة من لقب الهداف التاريخي للبطولة. ولا يتفوق عليه حالياً في قائمة أبرز هدافي البطولة سوى الكولومبي راداميل فالكاو برصيد ثلاثين هدفاً.

وتغلب رينجرز الإسكتلندي على ريال بيتيس الإسباني 1-0، ليصبح أول فوز لرينجرز على فريق إسباني منذ 38 عاماً، وبالتحديد منذ الفوز على أوساسونا في سبتمبر 1985، بينما شهدت السنوات الماضية سبعة تعادلات وثماني هزائم لرينجرز في 15 مباراة خاضها أمام الفرق الإسبانية.

ولم تشهد المباريات الـ16، التي أقيمت في الجولة الأولى من المسابقة، أي تعادلات سلبية، بل كان الشيء الملاحظ هو وفرة الأهداف، حيث شهدت 52 هدفا، بمتوسط 3.25 هدف للمباراة الواحدة.

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يشير هذا إلى رغبة العديد من الفرق إلى تقديم بداية قوية في رحلة البحث عن لقب البطولة، خاصة مع مشاركة العديد من الفرق الكبيرة فيها هذا الموسم، بعد ضياع فرصة مشاركتها في دوري أبطال أوروبا.

وإلى جانب ليفربول، تشهد البطولة مشاركة باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني حالياً، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وأياكس الهولندي ورينجرز الإسكتلندي ومارسيليا الفرنسي وويست هام الإنجليزي وروما الإيطالي، وصيف حامل اللقب، وتولوز الفرنسي.