يورغن كلوب: بيع محمد صلاح مجرد قصة إعلامية

القاهرة - بوابة الوسط

وصف مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، ما تردد حول موافقته على انتقال الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريقه إلى نادي الاتحاد السعودي بـ«القصة الإعلامية» فقط، وذلك في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اليوم الأحد، قبل مواجهة فريقه أمام أستون فيلا ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا شيء بخصوص محمد صلاح

وقال كلوب في رده عن ماذا فعل ليكون محمد نجمه المصري في كامل تركيزه بعد الأنباء المتداولة عن موافقته على الرحيل: «بالنسبة لي ليس هناك شيء.. هذه قصة إعلامية فقط، لم أخض فيها إطلاقًا، حيث أن لديَّ طاولة كبيرة في مكتبي عليها الكثير من الأوراق والجرائد إلى جانب «اللاب توب» وكل ما أحتاج، ولا شيء منها منشغلًا بهذا النوع من الأخبار، ومحمد صلاح أدى تدريبات جيدة بشكل كامل طوال الأسبوع وهو في قمة تركيزه».

«ميرور» تؤكد الصفقة

ونشرت جريدة «ميرور» الإنجليزية خبرًا على موقعها الإلكتروني، ظهر اليوم، ذكرت فيه أن يورغن كلوب وافق على بيع عقد محمد صلاح وانتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، بعد الموعد النهائي لتقديم العرض، في إشارة إلى تراجعه عن تصريحاته السابقة التي كان يرفض فيها مغادرة النجم المصري.

وأكدت الجريدة الإنجليزية، أول أمس الجمعة، أن إدارة نادي ليفربول رفضت عرضًا كبيرًا من نادي الاتحاد، لكن النادي السعودي لا يزال لديه الوقت الكافي لإكمال صفقة شراء محمد صلاح، خاصة أن «الميركاتو» السعودي لا يزال مستمرًا.

كما أفادت الجريدة الإنجليزية في خبر حصري لها، اليوم، أن المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب يقبل ذهاب محمد صلاح إلى المملكة العربية السعودية، خاصة مع العرض السعودي الكبير من جانب فريق الاتحاد.

وأشار تقرير «ميرور» إلى أن كلوب رفض كثيرًا رحيل صلاح، واعترف بذلك في أكثر من مقابلة إعلامية، لكنه يخشى من قبول ملاك ليفربول العرض السعودي في النهاية، خاصة مع ضخامة القيمة المالية المقدمة.

بيع محمد صلاح الصيف المقبل

واضطر يورغن كلوب في أكثر من مناسبة إلى الرضوخ لرغبة الملاك فيما يخص بيع لاعبي فريقه، لذلك فإن الأمر قد يتكرر من جديد مع صلاح، برغم إغلاق «الميركاتو» الصيفي في إنجلترا بشكل رسمي، بحسب ما ذكرته جريدة «ميرور».

وأوضحت «ميرور» أن كلوب سيوافق بشكل كبير على رحيل صلاح إلى السعودية، لكن خلال الصيف المقبل، لأنه سيدرك وقتها أن استمراره مع الفريق سيكون أمرًا مستحيلًا، بسبب الضغوطات التي يتعرض لها اللاعب ووكيله.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، لذلك فإن ملاك النادي سيفكرون جديًا في بيعه خلال صيف 2024، إذا استمر خلال الموسم الجاري مع الفريق ولم ينتقل إلى صفوف الاتحاد بشكل رسمي.

القيمة السوقية لمحمد صلاح

وتبلغ القيمة السوقية للنجم المصري نحو 65 مليون يورو في الوقت الراهن، كما وصلت قيمته السوقية إلى نحو 150 مليون يورو العام 2018، بعد تألقه بشكل لافت في صفوف ليفربول، ليكون ضمن قائمة أغلى لاعبي كرة القدم وأكثرهم شهرة، ويتواجد باستمرار في ترشيحات الأفضل قاريًا ودوليًا دون توقف.

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وسجل محمد صلاح 187 هدفًا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه في 2017 قادمًا من روما، وقاده إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، بجانب دوري أبطال أوروبا ضمن ألقاب أخرى، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.