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كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 07:26 مساء
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
يورغن كلوب خلال إحدى مباريات ليفربول (رويترز)
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حذر مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، من الاختبار الصعب الذي سيواجهه فريقه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقيان غدًا السبت، كما أشاد بنظيره أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام بعد البداية الرائعة للفريق اللندني تحت قيادته هذا الموسم.

توتنهام يقدم أفضل انطلاقة منذ عقود
ويقدم توتنهام صاحب المركز الرابع أفضل انطلاقة له في الدوري خلال 57 عامًا، بينما يسعى ليفربول الثاني في الترتيب وراء انتصاره السادس على التوالي بالدوري والثامن بجميع المسابقات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتسلم بوستيكوغلو، الذي أنهى مسيرته مع سيلتيك الإسكتلندي بتحقيق ثلاثية من الألقاب المحلية قبل الانضمام إلى توتنهام في يونيو الماضي، فريقًا أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، بجانب بيع هدافه التاريخي هاري كين إلى بايرن ميونخ.

وقال كلوب لصحفيين اليوم الجمعة: «إنه اختبار صعب حقًا أمام توتنهام، لا يمكنني تذكر أي مباراة سهلة، لعبنا أمام نيوكاسل وكانت مواجهة قوية وأمام تشيلسي أيضًا، كل المباريات خارج ملعبنا صعبة والمباريات على أرضنا ليست سهلة».

وأضاف: «توتنهام يمضي بشكل رائع، أنجي يبدو شخصًا مثيرًا للإعجاب وأتمنى مقابلته حقًا. إذا شاهدت مباريات سيلتيك تدرك مدى براعته، يلعب كرة قدم جيدة في عام رحل فيه هاري كين، يؤدي عمله بإتقان ومن المثير مشاهدة مبارياتهم».

وعلى الأرجح سيعود ترينت ألكسندر أرنولد بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن لاعب الوسط الإسباني ستيفان بايسيتيك (18 عامًا) يواجه مشكلة بسيطة في عضلة الساق، فيما يستمر غياب تياغو ألكانتارا.

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وأوضح المدرب الألماني أن ترينت تدرب بالأمس وسيتدرب اليوم، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه ويبدو أنه قادر على اللعب.

كما امتدح لاعب الوسط الجديد دومينيك سوبوسلاي (22 عامًا) المنضم من لايبزيغ الألماني في يوليو الماضي، وقال إن الفتى مبهر، وذكي جدًا، ولطيف للغاية، ومقرب من الجميع لأنه يتمتع بجاذبية، وكان سعيدًا بالانضمام لنا وهذا رائع، لم يلعب أبدًا في مركزه الحالي، لكننا نتعلم معًا، من المبهج العمل معه.

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