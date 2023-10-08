ليفربول يتعادل مع برايتون ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل ليفربول مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي للجولة الثانية على التوالي بتعادله إيجابيًا خارج قواعده أمام برايتون آند هوف ألبيون بهدفين لمثلهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذا التعادل، فقد «الريدز» فرصة الارتقاء للوصافة ولو بشكل موقت، ليصبح الفريق في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

محمد صلاح يسجل هدفي ليفربول

على ملعب فالمر، خطف النجم المصري محمد صلاح كعادته الأضواء من الجميع في صفوف ليفربول بعد أن تكفل بتسجيل هدفي الفريق في المباراة في الدقيقتين 40، ثم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، رافعًا محصلته في الدوري هذا الموسم إلى خمسة أهداف متساويًا بها مع نجم ويست هام يونايتد، جارود بوين، في المركز الثالث في قائمة الهدافين بالدوري الإنجليزي، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل أولًا منذ الدقيقة العشرين بفضل الجناح الإيفواري الدولي الشاب سيمون أدينغرا.

وبينما دخلت المباراة الربع ساعة الأخيرة، لم ينجح رجال المدرب يورغن كلوب في الحفاظ على تقدمهم، ليتعادل برايتون في الدقيقة 78 بقدم قائد الفريق لويس دانك.

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بهذه النتيجة يواصل ليفربول فقدان النقاط التي وصلت إلى خمس نقاط في آخر مباراتين، بعد خسارته في الجولة الماضية على يد توتنهام، ليفقد فرصة اقتناص الوصافة ولو بشكل موقت من مانشستر سيتي.

وأصبح رصيد برايتون 16 نقطة في المركز السادس، علمًا بأنها المباراة الثانية على التوالي التي لا يحقق فيها الفوز، إثر سقوطه في فخ الخسارة في الجولة السابعة بسداسية أمام أستون فيلا.