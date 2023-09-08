الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية قد أغلق أبوابه، وستكتفي الأندية السعودية بما لديها من لاعبين، فإن نادي الاتحاد لن يتخلى عن خططه الهادفة إلى التعاقد مع أبرز لاعبي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح.

الاتحاد يتحرك في الشتاء

جريدة «صن» البريطانية كشفت، اليوم الجمعة، أن نادي الاتحاد السعودي سيعود للتفاوض مع ليفربول، لضم النجم محمد صلاح في يناير المقبل.

وقالت إنه تأكد بقاء الدولي المصري في آنفيلد رسمياً عقب غلق سوق الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وهي الجهود التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبيل غلق سوق انتقالات اللاعبين في السعودية أمس الخميس.

وأشارت «صن» إلى أن ليفربول صمد أمام العرض المذهل الذي تقدم به النادي السعودي برغبته في دفع 215 مليون جنيه إسترليني لكسب خدمات محمد صلاح.

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وأكدت أن الاتحاد سيكرر محاولته في فترة الانتقالات الشتوية، إذ إنه مصمم على ضم محمد صلاح، الذي يتبقى في عقده عامان مع ليفربول، ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني. بينما أبدى بطل الدوري السعودي استعداده لجعل «صلاح» اللاعب الأعلى أجرا في العالم.