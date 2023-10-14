«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

تكشفت تفاصيل جديدة فيما يتعلق بفضيحة المراهنات غير القانونية التي هزت أركان كرة القدم الإيطالية، وهي الفضيحة التي كشف تفاصيلها الصحفي الإيطالي فابريزيو كورونا في شهر أغسطس الماضي وتورط فيها لاعب يوفنتوس نيكولو فاجيولي.

لاعب يوفنتوس يعترف بتورطه في فضيحة المراهنات غير القانونية

واعترف لاعب يوفنتوس نيكولو فاجيولي خلال تحقيقات الشرطة الإيطالية بصحة ما ذكره الصحفي فابريزيو كورونا وأقر بدخوله مجال المراهنات غير القانونية، كما طالت التحقيقات اللاعبين ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو اللذين جرى استبعادهما من معسكر المنتخب الإيطالي على خلفية تلك الفضيحة.

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من جانبها نقلت جريدة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية اليوم السبت، تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو كورونا كشف خلالها امتلاكه معلومات تؤكد تورط عشرة وما يتراوح بين خمسة إلى ستة وكلاء أعمال في فضيحة المراهنات غير القانونية، وقال إن هناك عددًا من الأندية متورطة في تلك الفضيحة، غير أنه رفض الكشف عن أسماء المتورطين خشية تعرضه للملاحقة القانونية.