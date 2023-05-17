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بسبب قواعد المراهنات.. إيقاف مهاجم برنتفورد 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 08:29 مساء
بسبب قواعد المراهنات.. إيقاف مهاجم برنتفورد 8 أشهر
لاعب فريق برنتفورد إيفان توني. (أرشيفية: الإنترنت)
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أُوقف مهاجم برنتفورد إيفان توني عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات، حسب ما أفاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء.

وأدين توني من قبل الاتحاد المحلي للعبة في نوفمبر الماضي بـ262 مخالفة مزعومة على مدار أربع سنوات وأوقف مع «مفعول فوري»، وفق «فرانس برس».

وأوقف المهاجم الدولي البالغ 27 عاماً حتى منتصف يناير المقبل وغرم 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار) بعد أن أقرّ بـ 232 من المخالفات.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «تم تعليق إيفان توني عن كرة القدم وجميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بأثر فوري لمدة ثمانية أشهر والتي تمتد حتى 16 يناير 2024، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني وتحذيره بشأن سلوكه المستقبلي لخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي للمراهنات».

وتابع «اتهم مهاجم برنتفورد بـ262 انتهاكاً لقانون الاتحاد الإنجليزي في المجموع بين 25 فبراير 2017 و23 يناير 2021. وسحب الاتحاد الإنجليزي فيما بعد 30 من هذه الانتهاكات وأقرّ توني بـ232 المتبقية».

الحرمان من التدرب مع الزملاء
كما فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات على المهاجم الذي لن يُسمح له بخوض التمارين مع زملائه حتى 17 سبتمبر المقبل.

وأحرز توني الذي ارتدى قميص منتخب «الأسود الثلاثة» مرة واحدة ضد أوكرانيا في مارس، 21 هدفاً في 35 مباراة مع برنتفورد هذا الموسم.

وسيكون غيابه بمثابة ضربة قوية للفريق بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في صعود برنتفورد للمركز التاسع في «البريميرليغ» قبل جولتين من النهاية.

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