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ميتروفيتش يأسف لدفعه الحكم ويتقبل عقوبة إيقافه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 09:05 مساء
ميتروفيتش يأسف لدفعه الحكم ويتقبل عقوبة إيقافه
ميتروفيتش يعنف حكم مواجهة فولهام ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا، 19 مارس 2023. (الإنترنت)
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أعرب مهاجم فولهام الإنجليزي، الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش الأربعاء إنه يأسف لقيامه بدفع حكم مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم وهي الحادثة التي قد تؤدي إلى إيقافه لفترة طويلة.

وحصل ميتروفيتش على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن قام بدفع حكم المباراة كريس كافاناه بعد أن احتسب الأخير ركلة جزاء إثر لمسة يد للجناح البرازيلي ويليان وطرده أيضا، وفق «فرانس برس».

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وأعلن اتحاد الكرة بعد تلك الحادثة أن العقوبة القصوى عادة لإيقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء مباشرة لثلاث مباريات هي «غير كافية». كان فولهام متقدمًا بهدف نظيف عندما قام ويليان بمنع الكرة من دخول شباك فريقه باستعمال يده قبل أن يخسر بثلاثية.

وقال ميتروفيتش في بيان نُشر على موقع النادي الرسمي «على المستوى الشخصي، أنا آسف لأفعالي التي أدت إلى طردي. سمحت لإحباطي بالتغلب علي، وكان رد فعلي خاطئًا».

وأضاف «لقد قبلت الإيقاف لثلاث مباريات بسبب بطاقتي الحمراء، لقد تحدثت إلى كريس كافاناه للاعتذار، وقبلت غرامة النادي. أريد الآن أن أفعل ما بوسعي للتخلص من هذه الحادثة والعودة لمساعدة زملائي على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن».

إيقاف المدرب كذلك
كما حصل مدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا على بطاقة حمراء بدوره لاحتجاجه على قرار الحكم واتهمه الاتحاد الإنجليزي بارتكاب عدة جنح، بما في ذلك التصرف غير اللائق والسلوك غير اللائق وتوجيه انتقادات عنيفة للحكام.

بدوره قدم المدرب البرتغالي اعتذاراته بقوله «يؤسفني ما حدث وتحدثت مع كريس كافاناه للاعتذار».

وأضاف «هو يعلم أنني أحترمه واحترم الوظيفة التي يقوم بها. للأسف، لم يكن الأمر كذلك يوم المباراة، لكنني أدرك أنه أحد أفضل الحكام».

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