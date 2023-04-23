كأس إنجلترا: «ديربي» تاريخي بين قطبي مانشستر في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع جاره سيتي في نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على برايتون بركلات الترجيح بسبع ركلات لستة بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الأحد على ملعب ويمبلي في لندن في نصف النهائي، وسيشهد نهائي الكأس «ديربي» مانشستر للمرة الأولى في التاريخ.

وهذا النهائي الثاني ليونايتد هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة منهيًا جفافًا عن الألقاب دام ستة أعوام في الموسم الأول للمدرب الهولندي إريك تن هاغ، وفق «فرانس برس».

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ويلتقي «الشياطين الحمر» في النهائي على ملعب ويمبلي في الثالث من يونيو المقبل مع الجار مانشستر سيتي الذي تفوق على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة السبت.

ودخل مانشستر يونايتد إلى المباراة بعد خيبة الخروج من مسابقة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ» على يد إشبيلية في إسبانيا بخسارة مذلة بثلاثية نظيفة الخميس في إياب ربع النهائي.

معادلة رقم أرسنال القياسي

وهذه المرة الـ21 التي يبلغ يونايتد نهائي كأس إنجلترا، معادلًا الرقم القياسي لأرسنال، والأولى منذ 2018 عندما خسر أمام تشيلسي، علمًا أن لقبه الأخير يعود إلى 2016 على حساب كريستال بالاس.

أما برايتون فكان يأمل العودة إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه والأولى منذ 1983 عندما سقط أمام مانشستر يونايتد برباعية بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل بهدفين لمثلهما في النظام السابق للبطولة.