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كأس الاتحاد الإنجليزي: «هاتريك» محرز يقود الستي للنهائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 08:04 مساء
كأس الاتحاد الإنجليزي: «هاتريك» محرز يقود الستي للنهائي
الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي يحتفل بـ«الهاتريك» في شباك شيفلد بكأس الاتحاد الإنجليزي، 22 إبريل 2023. (الإنترنت)
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قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام شيفلد يونايتد على ملعب ويمبلي.

وسجل محرز ثلاثية فريقه بداية من الدقيقة 43 في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفين في الدقائق 61 و66 من الشوط الثاني، حسب ما نشرته «سكاي سبورت».

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وسينتظر مانشستر سيتي في نهائي البطولة الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي ستقام غداً الأحد بين مانشستر يونايتد وبرايتون، ويشهدها ملعب ويمبلي كذلك.

محرز يلفت نظر غوارديولا
وقدم الجزائري رياض محرز أوراق اعتماده لمدربه بيب غوارديولا الذي أبقاه حبيس الدكة في الفترة الماضية، ليظهر جاهزيته للمشاركة في ما تبقى من الموسم.

ويعد الهدف الأول لرياض محرز، أول أهدافه بعد مرور شهرين، حيث يعود آخر أهدافه مع السيتي إلى يوم 22 فبراير الماضي في شباك فريق لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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