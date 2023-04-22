مدرب مانشستر يونايتد يدعم هاري ماغواير ضد الانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط

دافع مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ عن لاعب وقائد الفريق هاري ماغواير الذي تعرض لانتقادات كثيرة عقب تسببه في تسجيل إشبيلية الهدف الأول في شباك فريقه أمس السبت، والتي انتهت بإقصاء اليونايتد من «اليوروبا ليغ».

وقال تين هاغ: «هاري ماجواير لديه دور مهم. إنه الكابتن، يقود ويتواصل مع المدير الفني، ويحفز الفريق، إنه مثال في ساحة التدريب»، حسب ما نشرته «ديلي ميل».

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وودع مانشستر يونايتد منافسات الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ» من ربع النهائي بالخسارة بثلاثية نظيفة من فريق إشبيلية الإسباني، بعدما تعادلا ذهاباً بهدفين لمثلهما على ملعب «أولد ترافورد».

وتابع المدرب الهولندي: «الفريق يعاني من مشكلة ذهنية، علينا أن نتعلم الاستمرار والمواصلة والمحاولة في كل مرة، ماغواير يقدم الدعم للجهاز الفني واللاعبين، ويساعد زملائه على التعلم».