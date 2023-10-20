السعودية تزاحم بريطانيا على تنظيم كأس العالم للسيدات 2035

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بريطانيا ستواجه منافسا قويا على نيل حق استضافة بطولة كأس العالم للسيدات المزمع إقامتها العام 2035.

كأس العالم للسيدات 2035 هدف السعودية

قالت جريدة «تليغراف» البريطانية إن السعودية لم تكتف بالسعي بقوة للحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2030 للرجال، وقررت المنافسة على استضافة كأس العالم للسيدات 2035، وذلك على الرغم من أن بريطانيا أعلنت ترشحها لاستضافة المونديال.

وأضافت «تليغراف» أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن العام الماضي أن بريطانيا تسعى لاستضافة كأس العالم للسيدات 2035، لكن السعودية لم تكترث بذلك وقررت السعي لتنظيم البطولة، ليصبح البلدان على وشك التصادم بسبب تلك البطولة.

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ونقلت الجريدة البريطانية تصريحات أدلت بها المديرة الفنية لكرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الألمانية مونيكا ستاب، أمام مؤتمر القادة في لندن، أكدت فيها أن التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للسيدات 2035 من ضمن الاهتمامات في السعودية.

وأشارت ستاب إلى أن السعودية ستستضيف بطولة آسيا للسيدات في 2026، لذلك سيكون لديها فريق جاهز للمنافسة على هذا المستوى وسيجرى إعداده لخوض غمار كأس العالم للسيدات 2035.