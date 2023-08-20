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شاهد.. إسبانيا تهزم إنجلترا وتحرز لأول مرة كأس العالم للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 02:16 مساء
شاهد.. إسبانيا تهزم إنجلترا وتحرز لأول مرة كأس العالم للسيدات
المنتخب الإسباني للسيدات يتوج لأول مرة بلقب كأس العالم. (إنترنت)
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فاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم، إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا، اليوم الأحد.

- تحول تاريخي لإنجلترا وتحدٍ مثير لإسبانيا قبل ساعات من نهائي مونديال السيدات

سجلت الهدف الوحيد أولغا كارمونا في الدقيقة الـ29، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء. تحدت إسبانيا الاضطرابات خارج الملعب لتصنع تاريخها الخاص، وتحمل المدرب خورخي فيلدا وشخصيته الصارمة الشكاوى الرئيسة، ورغم غياب 12 من 15 لاعبة، استطاع المنتخب الإسباني «لاروخا» دخول التاريخ بتحقيق اللقب العالمي.

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