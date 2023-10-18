جيني هيرموسو تعود للمنتخب الإسباني للسيدات للمرة الأولى بعد فضيحة القبلة

القاهرة - بوابة الوسط

تلقت جيني هيرموسو، اليوم الأربعاء، استدعاء للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم للسيدات، وذلك للمرة الأولى منذ فضيحة قبلة لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، عقب إحراز لقب كأس العالم في أستراليا.

المنتخب الإسباني يواجه سويسرا وإيطاليا

وضمّت مونتسيرات توميه فاسكيس، المدربة الجديدة للمنتخب الإسباني، جيني هيرموسو (33 عاما)، التي تلعب لفريق باتشوكا المكسيكي، إلى التشكيلة التي ستواجه منتخبي سويسرا وإيطاليا في وقت لاحق من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

تعد هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها فاسكيس لاعبة الوسط جيني هيرموسو إلى صفوف المنتخب الإسباني، عقب العاصفة التي أحدثتها قبلة روبياليس لها في أثناء حفل التتويج باللقب العالمي في 20 أغسطس الماضي، على الرغم من استقالة رئيس الاتحاد، وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا.

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واستدعت توميه، الشهر الماضي، غالبية اللاعبات الفائزات ببطولة كأس العالم للسيدات إلى تشكيلة المنتخب الإسباني التي ستخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية. لكنها استبعدت هيرموسو، لحمايتها من الضغوط.