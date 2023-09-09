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اتهام لويس روبياليس بـ«الاعتداء الجنسي» يضعه على طريق الاعتقال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 12:45 مساء
اتهام لويس روبياليس بـ«الاعتداء الجنسي» يضعه على طريق الاعتقال
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يعانق اللاعبة هيرموسو على منصة تتويج نهائي مونديال السيدات. (إنترنت)
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قدمت المدعية العامة الإسبانية، أمس الجمعة، شكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، لويس روبياليس، بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلته المثيرة للجدل على شفتي اللاعبة جينيفر هيرموسو إثر تتويج «لاروخا» بمونديال السيدات.

وأكد الادعاء العام، في بيان، أن هيرموسو أكدت أنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس وأتباعه، لدفعها للقول إنها «بررت ووافقت على ما حدث». وتتزايد الضغوط على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلة مثيرة للجدل على شفتي اللاعبة جينفير هيرموسو، بعد فوز «لا روخا» بكأس العالم للسيدات، حسب وكالة «فرانس برس».

مكتب الادعاء العام الإسباني يتقدم بشكوى إلى المحكمة العليا
في حلقة جديدة من مسلسل قبلة لويس روبياليس على شفتي اللاعبة جنيفر هيرموسو، أعلن مكتب الادعاء العام الإسباني، الجمعة، أنه تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب تقبيله لاعبة «لا روخا» بعد تتويج إسبانيا بمونديال السيدات في أستراليا على غير رغبتها.

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جاء قرار المدعية العامة مارتا دورانتس خيل بعد تقدم هيرموسو بشكوى جنائية، والأمر متروك للمحكمة، لتقديم اتهامات رسمية. وقال مكتب المدعية العامة، في بيان، إنه خلال شهادة هيرموسو قالت إنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس و«أتباعه»، لدفعها للقول إنها «بررت ووافقت على ما حدث».

عقوبة محتملة بالسجن بين عام وأربعة أعوام تحاصر «روبياليس»
قال البيان إنه نتيجة ذلك أضافت المدعية العامة شكوى بشأن الإكراه المحتمل من روبياليس، وإن العقوبة المحتملة السجن. وأمسك روبياليس برأس اللاعبة هيرموسو وقبلها في شفتيها خلال مراسم تسليم الميداليات بعد فوز إسبانيا 1-صفر على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في 20 أغسطس الماضي.

وقال المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية إن روبياليس قد يواجه اتهاما بالاعتداء الجنسي، والذي قد تصل عقوبته بالحبس لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام، إذ تقدمت هيرموسو، التي تقيم وتلعب في المكسيك، بشكوى.

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