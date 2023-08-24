«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الخميس، بعد تقبيل الأخير النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، عقب نهائي كأس العالم للسيدات نهاية الأسبوع الماضي.

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وقال «فيفا» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أبلغت اللجنة التأديبية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية».