رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر لتقبيله لاعبه في تتويج مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس لتقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها، خلال تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات، الأحد، في سيدني.

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وأثار تقبيل روبياليس (45 عامًا) لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية، بيد أنه قال، الإثنين، في مقطع فيديو نشره التليفزيون الإسباني «بالتأكيد ارتكبت خطأ وعليَّ الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى»، حسب «فرانس برس».

تابع روبياليس «لا خيار لديَّ سوى الاعتذار والتعلّم من ذلك، وعند تمثيل الاتحاد أن أكون أكثر انتباهًا»، منتقدًا الضجة التي أحدثها هذا الأمر. وكان وزير الرياضة الإسبانية طالب في وقت سابق، الإثنين، روبياليس بالاعتذار.