وسائل إعلام إسبانية: روبياليس سيتقدم باستقالته الجمعة بعد «قبلة هيرموسو»

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام إسبانية، الخميس، بأن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس سيتقدم باستقالته الجمعة خلال الاجتماع العام غير العادي لاتحاده، وذلك بعدما لقي انتقادات عقب تقبيله نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو على شفتيها عقب فوز «لا روخا» بمونديال السيدات الأحد.

وتصاعدت حملة الضغوط على روبياليس بعدما طالبت أعلى السلطات في عالم كرة القدم باستقالته من منصبه إثر تقبيله هيرموسو على شفتيها، حيث تناقلت محطات التلفزة صور القبلة عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي لمونديال أستراليا ونيوزيلندا بفوزه على نظيره الإنجليزي 1- صفر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدء إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بعد تقبيل جيني هيرموسو.