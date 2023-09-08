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شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 10:32 مساء
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام
روبياليس وهيرموسو في كأس العالم للسيدات بأستراليا. (الإنترنت)
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قدمت المدعية العامة في إسبانيا، اليوم الجمعة، شكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد الإساني لكرة القدم لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه، بسبب قبلته للاعبة جينيفر هيرموسو؛ وذلك في خطوة قد تنتهي بالحكم عليه بالحبس أربعة أعوام.

وتقول هيرموسو إن القبلة جاءت بالإكراه، في تصريحات أثارت ضجة كبيرة إثر تتويج منتخب سيدات إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم النسائية.

وقال الادعاء العام في بيان إن هيرموسو أكدت أنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس وأتباعه لدفعها للقول إنها «بررت ووافقت على ما حدث»، حسب وكالة «فرانس برس».

المحكمة العليا بيدها تقديم اتهامات رسمية لروبياليس
وجاء قرار المدعية العامة مارتا دورانتس خيل بعد تقدم إيرموسو بشكوى جنائية والأمر متروك للمحكمة لتقديم اتهامات رسمية.

وقال البيان إنه نتيجة لذلك أضافت المدعية العامة شكوى بشأن الإكراه المحتمل من روبياليس.

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وأمسك روبياليس برأس اللاعبة هيرموسو وقبلها في شفتيها خلال مراسم تسليم الميداليات بعد فوز إسبانيا بهدف دون مقابل على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في 20 أغسطس الماضي.

وقال المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية إن روبياليس قد يواجه اتهامًا بالاعتداء الجنسي والذي قد تصل عقوبته بالحبس لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام؛ إذ تقدمت هيرموسو، التي تقيم وتلعب في المكسيك، بشكوى ضده.

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