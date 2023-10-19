وزير الرياضة يكرم أبطال القوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أشاد الحكم الدولي للقوة البدنية الدكتور عبدالسميع مخلوف بالدور المتميز والفعال الذي تقوم به وزارة الرياضة ودعمها وتحفيزها لأبطال رياضة القوة البدنية، وقيامها بتكريم أبطال اللعبة الفائزين بالمركز الثالث في بطولة العالم الأخيرة بمنغوليا.

مكافآت مالية لأبطال القوة البدنية

وقال الدكتور عبدالسميع مخلوف إن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفى استقبل بمقر الوزارة أبطال القوة البدنية المتوجين بـ28 ميدالية والحاصلين على الترتيب الثالث في بطولة العالم للقوة البدنية التي جرت أخيرا بمنغوليا.

وقدم الوزير عبدالشفيع الجويفي مكافآت مالية للأبطال المتوجين بالميداليات الذهبية قدرها عشرون ألف دينار، فيما كافأ الأبطال المتوجين بالميداليات الفضية بمبلغ عشرة آلاف دينار، والأبطال المتوجين بالميداليات البرونزية بخمسة آلاف دينار.

- الشيخي والبوعيشي يحرزان المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية

- إنجازات عالمية وأرقام تاريخية لـ«القوة البدنية الليبية» في بطولة مالطا المفتوحة

وكشف الدكتور عبدالسميع مخلوف أن وزارة الرياضة تكفلت بتكاليف مشاركة منتخب القوة البدنية في بطولة أفريقيا التي ستنطلق بالجزائر الإثنين المقبل.

وزير الرياضة خلال تكريم الدكتور عبدالسميع مخلوف (حساب وزارة الرياضة على فسيبوك)