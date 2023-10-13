الشيخي والبوعيشي يحرزان المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية

القاهرة - بوابة الوسط

حصد البطلان الليبيان علاء الشيخي وأكرم البوعيشي المركزين الأولين في بطولة العالم للقوة البدنية، التي أقيمت في منغوليا.

أبطال ليبيا يسيطرون على مراكز بطولة العالم للقوة البدنية

وحصل علاء الشيخي على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن فوق 120 كيلوغراما، بينما حصل أكرم البوعيشي على المركز الأول بعدما حصد ثلاث ميداليات (ذهبيتين وفضية) في وزن 93 كيلوغراما بمنافسات فئة الأساتذة.

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كما فاز البطل محمد الخزعلي بالمركز الثاني بعد تحقيقه ميدالية ذهبية وفضية في وزن 120 كيوغراما.

أما البطل عمر شبيك فحصل على المركز الثالث بإحرازه أربع ميداليات برونزية في وزن «59 - أساتذة».