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إنجازات عالمية وأرقام تاريخية لـ«القوة البدنية الليبية» في بطولة مالطا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 09:32 مساء
إنجازات عالمية وأرقام تاريخية لـ«القوة البدنية الليبية» في بطولة مالطا المفتوحة
بطل القوة البدنية الليبي عبدالله هاجر خلال المشاركة في البطولة (الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية)
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حقق المنتخب الوطني للقوة البدنية إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم للقوة البدنية OPEN، التي أقيمت بدولة مالطا خلال الفترة من 11 إلى 18 يونيو الجاري، مسجلاً حضورًا بين كبار العالم في اللعبة، ومتفوقًا على جميع دول آسيا وأفريقيا ومنتخبات دول أوروبية لها تاريخ كبير باللعبة.

فقد حصلت ليبيا على الترتيب السادس عالميًا في البطولة من بين 56 دولة مشاركة، وذلك خلف كل من: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسويد وبريطانيا وإسبانيا، برصيد 20 نقطة، مما يعد إنجازا تاريخيا للرياضة الليبية.

جمع نقاط المنتخب الليبي كل من: البطل عبدالله هاجر في وزن 105 كجم الذي تُوِّج بثلاث قلائد فضية، وقلادتين من البرونز، ونال المرتبة الثالثة في الصدر، وأيضًا في المجموع. بينما سجل البطل عبدالرحمن موسى في وزن 120 كجم المرتبة الرابعة عالميًا من بين 19 منافسًا في أول مشاركة عالمية له. أما البطل نسيم الترهوني فحصل في وزن 59 كجم على المرتبة السادسة عالميًا في أول مشاركة عالمية له.

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إنجازات ليبية في واحدة من أقوى البطولات تنافسًا
أشرف على المنتخب الوطني المدرب طارق مخلوف، والمدرب المساعد حمزة السوسي، والإداري الدكتور عبدالله الغرياني. وقد شهدت البطولة وجود الحكمين الليبيين العالمين: خالد مخلوف ورفيق الكوافي.

الأرقام التي حققها المنتخب الليبي للقوة البدنية في بطولة العالم المفتوحة بمالطا جاءت ضمن واحدة من أقوى البطولات تنافسًا في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي (IPF)، وبمشاركة 56 دولة. كما أنّ محمد الهمالي، الذي حصل على الترتيب السادس في وزن 59، كان قريبا من الحصول على القلادة الذهبية في رفعة الثقبين.

أول إنجاز في تاريخ رياضة القوة البدنية الليبية
أما الأرقام التي حققها عبدالله هاجر في وزن 105 بانتزاع ثلاث قلائد عالمية: واحدة فضية واثنتين برونزية، والمركز الثالث على مستوى البطولة، فتعتبر الإنجاز الأول لليبيا في هذه الفئة منذ تأسيس رياضة القوة البدنية.

كذلك، فإن مشاركة البطل الليبي عبدالرحمن موسى في وزن 120+، وحصوله على الترتيب الرابع، شهدا ظلمًا تحكيميًا من لجنة الجوري في محاولة الرجلين، التي تمكن فيها من الحصول على القلادة الفضية، بحسب صفحة الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية على «فيسبوك».

البطل الليبي نسيم الترهوني خلال المشاركة في البطولة (الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية)
البطل الليبي نسيم الترهوني خلال المشاركة في البطولة (الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية)
البطل الليبي عبدالرحمن موسى خلال مشاركته في البطولة. (الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية)
البطل الليبي عبدالرحمن موسى خلال مشاركته في البطولة. (الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية)
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