السعودية تسعى لتنظيم كأس العالم 2034 بشكل ممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب وزير الرياضة السعودي، بدر القاضي، أن المملكة تسعى إلى خوض تجربة مميزة من خلال استضافتها نهائيات كأس العالم 2034.

السعودية تتقدم رسميا لاستضافة كأس العالم 2034

وتقدمت السعودية بطلب رسمي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد أن فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المجال لدول آسيا ومنطقة الأوقيانوس للترشح، وفقا لوكالة «رويترز».

وأثنى القاضي على تنظيم قطر مونديال 2022، بعد استضافتها المحفل العالمي في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي كأول دولة عربية تنال هذا الشرف.

وقال خلال مؤتمر القادة الرياضي الذي عقد في لندن: «على غرار الفخر الذي شعرتم به في المملكة المتحدة عندما استضفتم أولمبياد 2012، ومدى فخرنا بشأن التغلب على الأرجنتين في كأس العالم 2022، نحن فخورون بما فعلته دول أخرى في تنظيم كأس العالم 2034 بشكل ممتاز».

- إندونيسيا تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2034 وتدعم السعودية

- السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

وأضاف القاضي: «قطعا، نريد أن نحظى باستضافة كأس العالم 2034 على أرضنا، ونحرص على تطوير بلدنا، لتستضيف مثل هذه الأحداث على أعلى المستويات».

وبسؤاله عن تجربة الجماهير في قطر، أكد القاضي أن الجماهير استمتعت بتجربة فريدة. وقال: «نحيي زملاءنا في قطر على هذه الاستضافة المميزة التي نود تكرارها».