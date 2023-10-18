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إندونيسيا تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2034 وتدعم السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 06:05 مساء
إندونيسيا تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2034 وتدعم السعودية
مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الملاعب الرئيسية بالسعودية ومرشحة لاستضافة عدد من مباريات كأس العالم 20234 (الموقع الرسمي للمنشآت الرياضية السعودية)
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أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، دعمه ملف السعودية لطلب استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

إندونيسيا تؤجل حلمها لاستضافة كأس العالم
واعتزمت إندونيسيا في البداية التقدم بعرض مشترك مع أستراليا، لطلب تنظيم بطولة كأس العالم 2034. لكن الاتحاد الإندونيسي قال، اليوم عبر موقعه الرسمي، إنه يدرس حاليا التقدم بطلب لاستضافة المونديال في المرة التالية التي سيقام بها في قارة آسيا بعد مونديال 2034، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعد السعودية مرشحة لاستضافة كأس العالم 2034، التي تقرر إقامتها فقط في دول اتحادي آسيا وأوقيانوسيا.

وأعلنت السعودية رسميا، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، طلب استضافتها كأس العالم 2034، بينما لم تبد أي دولة أخرى حتى الآن رغبتها بشكل رسمي في استضافة هذه النسخة من المونديال، علما بأن الموعد النهائي المحدد من قِبل الاتحاد الدولي «فيفا» لإبداء الرغبة في استضافة البطولة 31 أكتوبر الجاري.

ويجب تقديم الوثائق الرسمية الخاصة بطلب استضافة كأس العالم 2034 إلى «فيفا» في موعد أقصاه يوليو 2024.

- السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
- مغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030

وأعلن «فيفا» أخيرا إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع افتتاح هذه البطولة بإقامة مباراة في كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي ضمن الاحتفالات بمرور مئة عام على إقامة أول نسخة من كأس العالم.

لكن ذلك المقترح لا يزال في انتظار الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «كونجرس الفيفا»، المقرر عقدها في العام المقبل.

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