  • Alwasat News
Atwasat

المتحدث باسم المنتخب البرازيلي يكشف حقيقة إصابة نيمار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 08:53 مساء
المتحدث باسم المنتخب البرازيلي يكشف حقيقة إصابة نيمار
نيمار يسقط على الأرض خلال مباراة المنتخب البرازيلي أمام منتخب فنزويلا (إكس)
alwasat radio

أكد رودريجو بافيا المتحدث باسم المنتخب البرازيلي أن نيمار لاعب فريق الهلال السعودي وقائد «السامبا» جاهز لخوض المباراة المقبلة أم منتخب أوروغواي ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

نيمار يصيب جماهير الهلال بالقلق
وتعرض نيمار إلى إصابة خلال مباراة فنزويلا الأخيرة بعد محاولته مراوغة أحد اللاعبين لينتشر مقطع فيديو له عقب نهاية اللقاء وهو يسير بشكل غير طبيعي، وهو ما تسبب في إصابة جماهير الهلال بالقلق نظرًا لحاجة الفريق إليه في المباريات المقبلة سواء في الدوري السعودي أو في دوري أبطال آسيا.

وأوضح بافيا خلال حديثه لجريدة «الرياضية» السعودية اليوم الأحد أن نيمار أجرى بعض الفحوصات الطبية البسيطة تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي عقب نهاية المباراة، مشيرًا إلى أن إصابة اللاعب أمام فنزويلا غير مقلقة وشارك في تدريبات المنتخب البرازيلي بشكل طبيعي وأصبح جاهزًا لمواجهة أوروغواي ولا يعاني من أي إصابة.

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
نيمار يسجل رقما سلبيا في بداية مشواره مع الهلال السعودي

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد سبع نقاط خلفًا لمنتخب الأرجنتين المتصدر بتسع نقاط، وتعد مواجهة منتخب أوروغواي مهمة للغاية في مشوار «السامبا» خلال تصفيات كأس العالم 2026.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا

وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا...
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)

الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»

بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
10 دول تسعى لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036
10 دول تسعى لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036
نابولي مهدد بفقدان أوسيمين لفترة طويلة
نابولي مهدد بفقدان أوسيمين لفترة طويلة
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
نور الشربيني تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للإسكواش
نور الشربيني تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للإسكواش
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المزيد
صلاح ومانيه وأوسيمين ومحرز وحكيمي.. نجوم فوق العادة في كأس الأمم الأفريقية
صلاح ومانيه وأوسيمين ومحرز وحكيمي.. نجوم فوق العادة في كأس ......
المتحدث باسم المنتخب البرازيلي يكشف حقيقة إصابة نيمار
المتحدث باسم المنتخب البرازيلي يكشف حقيقة إصابة نيمار...
الجزائر تستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني
الجزائر تستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء ......
نور الشربيني تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للإسكواش
نور الشربيني تفوز ببطولة أميركا المفتوحة للإسكواش...
المزيد