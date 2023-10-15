المتحدث باسم المنتخب البرازيلي يكشف حقيقة إصابة نيمار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رودريجو بافيا المتحدث باسم المنتخب البرازيلي أن نيمار لاعب فريق الهلال السعودي وقائد «السامبا» جاهز لخوض المباراة المقبلة أم منتخب أوروغواي ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

نيمار يصيب جماهير الهلال بالقلق

وتعرض نيمار إلى إصابة خلال مباراة فنزويلا الأخيرة بعد محاولته مراوغة أحد اللاعبين لينتشر مقطع فيديو له عقب نهاية اللقاء وهو يسير بشكل غير طبيعي، وهو ما تسبب في إصابة جماهير الهلال بالقلق نظرًا لحاجة الفريق إليه في المباريات المقبلة سواء في الدوري السعودي أو في دوري أبطال آسيا.

وأوضح بافيا خلال حديثه لجريدة «الرياضية» السعودية اليوم الأحد أن نيمار أجرى بعض الفحوصات الطبية البسيطة تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي عقب نهاية المباراة، مشيرًا إلى أن إصابة اللاعب أمام فنزويلا غير مقلقة وشارك في تدريبات المنتخب البرازيلي بشكل طبيعي وأصبح جاهزًا لمواجهة أوروغواي ولا يعاني من أي إصابة.

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ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد سبع نقاط خلفًا لمنتخب الأرجنتين المتصدر بتسع نقاط، وتعد مواجهة منتخب أوروغواي مهمة للغاية في مشوار «السامبا» خلال تصفيات كأس العالم 2026.