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نيمار يسجل رقما سلبيا في بداية مشواره مع الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 06:05 مساء
نيمار يسجل رقما سلبيا في بداية مشواره مع الهلال السعودي
نيمار خلال مشاركته في مباراة الهلال وضمك الخميس 21 سبتمبر 2023 (الرياضية)
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سجَّل مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، النجم الدولي البرازيلي نيمار، غيابه للمرة الأولى على مدى مسيرته الاحترافية، التي بدأت العام 2009، عن هزّ شباك المنافسين خلال أول ثلاث مباريات له مع أي فريق من الفرق التي لعب لها خلال مسيرته بالملاعب.

نيمار.. 3 مباريات من دون أهداف
وخاض نيمار، أمس الخميس في أبها، مباراته الثالثة مرتديا قميص نادي الهلال السعودي، التي أسفرت عن التعادل 1-1 مع ضمك في سابع جولات الدوري السعودي، وفقا لجريدة «الرياضية» السعودية.

وغاب نيمار عن إحراز أهدافٍ، وهو نفسه ما حصل معه في مشاركتيه السابقتين اللتين جاءتا أمام الرياض، ضمن الجولة السادسة، ونافباخور الأوزبكي بمنافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبخلاف بدايته السلبية مع «الزعيم» السعودي، لم يغب نيمار عن التسجيل خلال مبارياته الأولى مع فرقه السابقة: سانتوس البرازيلي، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ففي سانتوس، بدأ نيمار مسيرته عبر دوري باوليستا الرسمي، وهو بطولة سنوية لأندية ولاية ساوباولو، وفي أول مباراتين له شارك ولم يسجل، بينما افتتح في الثالثة أمام موجي ميريم سجله التهديفي.

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وعقب انتقاله إلى برشلونة الإسباني، سجَّل في مباراته الثانية أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني. وفي محطته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، سجَّل في مباراته الأولى بالدروي الفرنسي أمام فريق جانجا.

وتعاقد نادي الهلال السعودي مع النجم البرازيلي نيمار لثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عبر صفقة جاءت من توجه الأندية السعودية نحو استقطاب أبرز اللاعبين العالميين.

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