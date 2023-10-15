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10 دول تسعى لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 03:44 مساء
10 دول تسعى لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036
رئيسة لجنة المقرات المستقبلية الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش (أرشيفية: الإنترنت)
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أبدت عشر دول على الأقل اهتمامها بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، وفقاً لما أعلنته رئيسة لجنة المقرات المستقبلية الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

الهند تسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036
وقالت كيتاروفيتش اليوم الأحد في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية المنعقد حاليًا في الهند: «أنا راضية عن إعلان أن عدد المهتمين بالاستضافة صار مكتوبًا برقمين» وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

يأتي تصريح كيتاروفيتش عقب إعلان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أمس السبت ترشح بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 أثناء افتتاح اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية.

الهند تعلن عزمها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036
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ومن المقرر أن تبدأ عملية اختيار البلد الفائز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036 خلال عام 2026، وأشارت رئيسة لجنة المقرات المستقبلية أن ذلك سيتم تحت قيادة جديدة.

وأرجعت كوليندا غرابار كيتاروفيتش وصول الراغبين في الترشح لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036 لعشر دول إلى القواعد الجديدة للجنة الأولمبية الدولية التي جعلت من استضافة الدورات الأولمبية ذات طابع اقتصادي أكبر.

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