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إدراج الكريكيت ضمن منافسات أولمبياد لوس أنجليس 2028

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 01:11 مساء
إدراج الكريكيت ضمن منافسات أولمبياد لوس أنجليس 2028
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (أرشيفية: الإنترنت)
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صادقت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع مجلسها التنفيذي، اليوم الجمعة، على إدراج رياضة الكريكيت ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في مدينة لوس أنجليس الأميركية العام 2028.

رياضات جديدة في أولمبياد لوس أنجليس
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولي الألماني توماس باخ في أعقاب اليوم الثاني من اجتماع المجلس التنفيذي في مدينة مومباي بالهند، إن المسؤولين قبلوا اقتراحاً من منظمي أولمبياد لوس أنجليس بإدراج لعبة الكريكيت إلى جانب الرياضات الجديدة التي ستنضم للبرنامج الأولمبي، وهي رياضات البيسبول والسوفتبول والكرة قدم العلم والإسكواش واللاكروس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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يذكر أن مدينة لوس أنجليس الأميركية حصلت في العام 2017 على حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية العام 2028.

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