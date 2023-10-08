  • Alwasat News
Atwasat

الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 01:54 مساء
الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
تدريب لاعب المنتخب الوطني الليبي للتجديف محمد بكره. (الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للتجديف عبر فيسبوك)
alwasat radio

يواصل لاعب المنتخب الوطني الليبي للتجديف محمد بكره استعداداته المكثفة للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي ستقام في تونس خلال الفترة من 22 إلي 24 أكتوبر الجاري.

سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

ودخل «بكره» معسكر إعداد خارجيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للتجديف مع بداية العام الجاري في بحيرة تونس الدولية للتجديف، وبمتابعة مدرب دولي جرى تكليفه من قِبل الاتحاد الدولي للتجديف، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للتجديف عبر «فيسبوك».

«بكره» يواصل تدريباته اليومية على فترتين
ويواصل «بكره» تدريباته اليومية على فترتين: صباحية ومسائية، وبأحدث القوارب التي جرى تزويده بها من قِبل الاتحاد الليبي للتجديف.
 
ويمني محمد بكره نفسه بالحصول على الترشح، والوصول إلى أولمبياد باريس 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
التونسي شكري الخطوي يتحدث عن حظوظ أبوسليم في «الكونفدرالية» قبل مواجهة الزمالك
التونسي شكري الخطوي يتحدث عن حظوظ أبوسليم في «الكونفدرالية» قبل ...
اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة
اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
المزيد
«كاف» يعلن رسميا موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وسط غياب ليبيا
«كاف» يعلن رسميا موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وسط غياب ......
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم الجديد
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم ......
المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز
المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز...
اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة
اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة...
التونسي شكري الخطوي يتحدث عن حظوظ أبوسليم في «الكونفدرالية» قبل مواجهة الزمالك
التونسي شكري الخطوي يتحدث عن حظوظ أبوسليم في «الكونفدرالية» ......
المزيد