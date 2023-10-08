الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل لاعب المنتخب الوطني الليبي للتجديف محمد بكره استعداداته المكثفة للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي ستقام في تونس خلال الفترة من 22 إلي 24 أكتوبر الجاري.

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ودخل «بكره» معسكر إعداد خارجيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للتجديف مع بداية العام الجاري في بحيرة تونس الدولية للتجديف، وبمتابعة مدرب دولي جرى تكليفه من قِبل الاتحاد الدولي للتجديف، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للتجديف عبر «فيسبوك».