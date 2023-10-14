الهند تعلن عزمها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في حفل افتتاح اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية الذي أقيم في مدينة مومباي، اليوم السبت، أن بلاده مهتمة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036.

دورة الألعاب الأولمبية حلم للهنود

ولم يسبق أن استضافت الهند دورة الألعاب الأولمبية من قبل، لكن في 2010 استضافت نيودلهي دورة ألعاب الكومنولث، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وقال مودي إن الهند لن تدخر جهدًا من أجل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2036، مشيرًا إلى أن هذا حلم قديم لـ1.4 مليار مواطن هندي، كما عبر عن أمله في أن تستضيف الهند أولمبياد الشباب في عام 2029.

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وأضاف: «نريد تحقيق هذا الحلم بتعاونكم ومساندتكم. أثق في أن الهند ستحصل على دعم اللجنة الأولمبية الدولية.. الرياضة لا تقتصر فقط على الفوز بالميداليات لكن أيضاً الفوز بالقلوب».

من جانبه، قال الرئيس البولندي أندريه دودا الشهر الماضي إن بلاده تأمل في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، بينما من المتوقع أيضًا أن تتقدم إندونيسيا والمكسيك بطلب استضافة الدورة ذاتها.