اللجنة الأولمبية الدولية ترفض فرض قيود على الحجاب خلال أولمبياد باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، أنه يمكن للرياضيات ارتداء الحجاب في قرية الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس من دون أي قيود، وذلك بعد أيام من حظر وزيرة الرياضة الفرنسية ارتداء الحجاب على الرياضيات الفرنسيات.

فرنسا تصر على منع الحجاب

وقالت اللجنة الأولمبية أيضًا، إنها بحاجة إلى فهم الوضع في فرنسا بشكل أفضل، وإنها على اتصال باللجنة الأولمبية الفرنسية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا، الأحد الماضي، إنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس احترامًا لمبادئ العلمانية، إلا أن متحدثًا باسم اللجنة الأولمبية الدولية قال: «بالنسبة للقرية الأولمبية، سيتم تطبيق قواعد اللجنة الأولمبية الدولية.. لا توجد قيود على ارتداء الحجاب أو أي لباس ديني أو ثقافي آخر».

والأغلبية العظمى من الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف سيقيمون في شقق بقرية الرياضيين ويتشاركون مساحات مشتركة، بما في ذلك قاعات الطعام والمناطق الترفيهية.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إنه عندما يتعلق الأمر بالمسابقات، فإن اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي المعني سيتم تطبيقها.

ويتم تنظيم المسابقات الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية والإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بكل لعبة، وهناك 32 رياضة في برنامج أولمبياد باريس.

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وأضاف المتحدث: «بما أن هذه اللائحة الفرنسية تتعلق بأعضاء البعثة الفرنسية فقط، فإننا على اتصال مع اللجنة الأولمبية الفرنسية لفهم الوضع فيما يتعلق بالرياضيين الفرنسيين بشكل أكبر».

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام المقبل