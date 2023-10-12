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الدوري الإيطالي يدرس إطلاق منصة إعلامية لبث المباريات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 05:37 مساء
الدوري الإيطالي يدرس إطلاق منصة إعلامية لبث المباريات
شعار الدوري الإيطالي (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤولون في أندية ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إن البطولة تمضي قدمًا في خطط لإطلاق منصة إعلامية خاصة بها بدعم من مستثمرين، في الوقت الذي تواجه فيه عملية بيع حقوق البث محليًا صعوبات في جذب الاهتمام.

تقليل اعتماد الدوري الإيطالي على هيئات البث
وتم طرح إنشاء منصة إعلامية لبث مباريات الدوري الإيطالي على محطات تلفزيونية أخرى، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الاشتراك في بث الفيديو المباشر التي تديرها رابطة الدوري الإيطالي وذلك بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وينظر إلى هذه المبادرة على أنها وسيلة لتقليل اعتماد الدوري الإيطالي على ميزانيات هيئات البث المتقلصة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة.

وسيكون إطلاق منصة للبث التلفزيوني خاصة بمباريات الدوري الإيطالي هو الأول من نوعه في أي دوري كرة قدم كبير في أوروبا.

وبلغ إجمالي العروض التي تم تلقيها حتى الآن لشراء حزم مختلفة من بث مباريات الدوري الإيطالي وفقًا لعقود تمتد لعدة سنوات أقل من 900 مليون يورو سنويًا، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر، وهو أقل من العقود الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.

ويسعى الدوري الإيطالي للحصول على عروض محسنة من أصحاب الحقوق الحاليين وهما شبكة «سكاي» إيطاليا ومنصة «دازون» مع منافسة شبكة «ميديا فور يوروب» أيضًا على حقوق عرض مباراة أسبوعيًا في بث مجاني.

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وسيناقش ممثلو الأندية المقترحات النهائية الواردة من هيئات البث في اجتماع يوم الإثنين المقبل.

وقد تقرر الأندية العشرون أيضًا استخدام منصة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي لعرض بعض المباريات فقط، ومنح جزء من الحقوق لشبكات البث القائمة.

وتلقت رابطة الدوري الإيطالي بالفعل عروضًا من شركات استثمار وصناديق استثمار مباشر للدخول في شراكة معها في إنشاء مشروع إعلامي كجزء من عملية تقديم العروض التي بدأت في يونيو.

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