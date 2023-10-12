روما يخطط لخطف مدافع توتنهام مجانا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما يخطط لخطف أحد لاعبي توتنهام بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مورينيو يريد تدعيم روما بلاعب توتنهام

وقالت جريدة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، اليوم الخميس، إن مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو طلب من إدارة روما ضم صفقة مجانية من توتنهام في الفترة المقبلة.

وأكدت الجريدة إن جوزيه مورينيو يستهدف ضم لاعب توتنهام إريك داير الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت «كالتشيو ميركاتو» أن إدارة النادي الإيطالي تفكر منذ فترة في إبرام تعاقدات جديدة استعدادا للموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع، قبل أن يقدم مورينيو حلا مثيرا للاهتمام ولن يكلف النادي أي مبالغ طائلة يتمثل في التعاقد مع داير مجانا.

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وأشارت إلى أن إريك داير (29 عاما) لم يجدد عقده مع نادي توتنهام حتى الآن، لافتة إلى أن نادي روما يتابع عن كثب موقف اللاعب الإنجليزي مع توتنهام، إذ في حال تمسكه بعدم تجديد عقده سيتحرك مسؤولو روما بشكل مباشر لإبرام الصفقة.